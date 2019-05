Vento e pioggia: tetti volati via, cartelli abbattuti, fulmini sulle case

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEPADOVA Vento con raffiche molto forti e poi pioggia incessante a tratti con scrosci molto violenti e saette, hanno causato non pochi danni tra Padova e provincia, in particolare nell'ampia area dell'Alta Padovana tra Cittadella, Camposampiero, Curtarolo e Loreggia. All'opera dalla prima serata di sabato fino al cuore della notte, i vigili del fuoco di Cittadella, Padova e quelli volontari di Santa Giustina in Colle, per una decina di interventi, fortunatamente senza danni a persone, ma con conseguenze materiali anche di un certo...