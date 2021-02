IL BILANCIO

PADOVA Il contagio frena, calano i ricoveri e si alza un appello dagli ospedali padovani. «La zona gialla non deve essere interpretata come un lasciapassare. Ora aiutateci a combattere il Covid-19 rispettando le regole, il rischio è di andare incontro alla terza ondata proprio nell'anniversario della pandemia».

A lanciare il messaggio sono i direttori dei reparti Covid, in prima linea in corsia dal 21 febbraio scorso. Gli ultimi dati del bollettino di Azienda Zero registrano un'impennata di decessi, si parla di venti morti, e 183 casi tra venerdì e sabato. I positivi al tampone in provincia di Padova sono 5.294. Si assiste poi ad un brusco calo della pressione ospedaliera nel giro di 24 ore: i pazienti assistiti scendono a 327, ben 47 in meno rispetto la precedente rilevazione. Di questi, 43 si trovano in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità si contano altri 56 degenti in via di stabilizzazione. Uno dei protagonisti della lotta al Covid in azienda ospedaliera è il dottor Vito Cianci, direttore del Pronto soccorso. «Siamo passati da 60 accessi Covid al giorno, nel mese di dicembre spiega a circa 15 richieste nelle 24 ore, nelle ultime due settimane di gennaio. Nei primi cinque giorni di febbraio la situazione è globalmente stabile, la vera scommessa è capire cosa accadrà tra due settimane. Se arrivassimo al 21 febbraio, all'anniversario dell'emergenza Covid, con questi numeri potrebbe diventare un segnale confortante. L'attuale riduzione dei ricoveri è attribuibile alle restrizioni imposte tra dicembre e gennaio, in cui siamo oscillati tra l'arancione e il rosso di alcuni weekend. Noi abbiamo fatto, e continuiamo a fare, il possibile per fornire la migliore assistenza ai pazienti. Ma ora la palla passa nelle mani dei cittadini».

TANTI INTERROGATIVI

In merito all'andamento della curva del contagio, il primario non si sbilancia. «Questa pandemia ci lascia ancora tanti punti interrogativi, qui nessuno è un indovino. Probabilmente vivremo alcune settimane in una situazione sostanzialmente stazionaria continua Cianci . Solo a fine febbraio scopriremo se i nostri comportamenti saranno stati virtuosi o meno. In caso negativo, inizieremo a scorgere la terza ondata».

Altra colonna portante di via Giustiniani è il dottor Ivo Tiberio, direttore della Rianimazione centrale. «Si conferma una netta inversione di tendenza negli accessi in terapia intensiva, con un consistente calo dei ricoveri sottolinea Tiberio -. Speriamo che il trend si mantenga e che si vada verso lo spegnimento della pandemia. Abbiamo vissuto una seconda ondata molto più pesante della prima, sia per l'estensione nel tempo che per numero dei malati. Complessivamente si parla di un numero di ricoveri 3 o 4 volte superiore. In zona gialla ci sono meno restrizioni, abbiamo visto che in altre Regioni il contagio si è alzato e sappiamo tutti che se i contatti tra persone avvengono senza protezione, si presenta il rischio recrudescenza. La terza ondata? Se ci sarà o no, non so dirlo. Voglio essere ottimista, un po' per la campagna vaccinale che va avanti in maniera progressiva e un po' per l'immunizzazione della parte di popolazione che si è ammalata. Poi andiamo verso la bella stagione. L'augurio è che la combinazione di fattori rallenti il contagio».

D'accordo anche il dottor Fabio Baratto, direttore dell'unità di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Schiavonia: «Le cose ora stanno andando meglio. Il calo di ricoveri fa ben sperare, ma non si sa se sia definitivo. Adesso la differenza la farà la riapertura delle scuole, delle attività, dei ristoranti e soprattutto l'eventuale arrivo di nuove varianti del virus. C'era bisogno di ripartire, ma in questo quadro rispettare le regole è fondamentale. Invito i padovani ad avere comportamenti responsabili, perché se non funziona ogni passo indietro sarà doloroso per tutti». Un'altra voce arriva dal dottor Giampiero Avruscio, presidente dell'associazione primari ospedalieri (Anpo) in Azienda ospedaliera: «Spero che cambi qualcosa nella strategia vaccinale per arrivare presto al 70% di popolazione immunizzata. Le varianti del virus potrebbero mettere ancora più in crisi il sistema di controllo del contagio, del tracciamento e dell'isolamento. Non vorrei che il ripetuto stop and go, se non accompagnato da misure di controllo, continuasse a provocare tragedie sia sul piano della salute che su quello dell'economia».

Elisa Fais

