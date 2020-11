IL PRESIDIO

PADOVA Piazza Cavour, ore 19. Attorno allo striscione Veneto risorgi ci sono una ventina di negazionisti, alcuni dei quali presenti anche lo scorso 27 ottobre in via San Francesco con Forza Nuova. Sono in piazza per «svegliare i padovani», colpevoli di non aderire alle loro manifestazioni perché «soggiogati dal governo che ci fa fallire perché vuole riorganizzare la società intera». Inizialmente i manifestanti hanno tutti la mascherina, anche se la maggior parte sotto il naso e chi prende il megafono per parlare la abbassa, ma nel corso della serata moltissimi se la tolgono seguendo l'invito di uno del gruppo: «La mascherina è contro natura perché ci fa respirare la nostra anidride carbonica. Toglietela, non possono multarci tutti! Se non lo fate tra dieci anni il vostro cervello sarà danneggiato e andrete in giro con il deambulatore e la badante. La prima forma di ribellione a ciò che ci stanno facendo è togliere la mascherina».

I VIDEO

A prendere la parola è anche un'operatrice socio-sanitaria, presente il 27 ottobre, secondo la quale il coronavirus è solo un'influenza e i media corrotti truccano i numeri, quindi «meglio guardare i video di persone autonome su YouTube, lasciate perdere tv e giornali. Solo le persone anziane sono a rischio e quelle che ho seguito io le ho trattate con la vitamina C in accordo con il medico, non si sono mai ammalate. E questo coprifuoco? Non siamo in guerra, è scandaloso che ci rinchiudano in casa». Un commento viene lanciato anche nei confronti delle forze dell'ordine: «Sono come i nazisti che a Norimberga hanno detto eseguivo gli ordini». Gli animi si scaldano quando un gruppo di ragazzi passa di fronte ai manifestanti: uno di questi fischia, più per prendere in giro che per contrarietà e alcuni uomini con la mascherina abbassata si sono avvicinati. Uno di questi dà una spinta al giovane fischiatore e subito la polizia circonda il gruppetto, allontanando i ragazzi e facendo calmare i manifestanti che lanciano un paio di bestemmie.

LE STERLINE

«E il grande Crisanti urla una donna seguita da un coro di disapprovazione Guardate che il grande Crisanti ha preso 5 milioni e 100 mila sterline nell'ultimo finanziamento di Bill Gates. E guardate che pure i giornalisti li paga Bill Gates assieme alle case farmaceutiche. È tutto un complotto, anche Amazon è in mezzo. I ristori sono solo debiti che stiamo contraendo con una banca straniera». Di quale banca si tratti, non è dato sapere. Non solo, secondo l'operatrice socio-sanitaria che cura gli anziani con la vitamina C, «il Covid non è altro che un virus Sars unito all'Aids quindi per forza è creato in laboratorio. Fosse davvero una pandemia non saremmo qui a parlare, vogliono metterci l'uno contro l'altro. I medici che sono d'accordo con noi sono stati radiati dall'albo». Il megafono passa di mano in mano, tutti coloro che lo utilizzano lo fanno con la mascherina abbassata. Applaudono, mettono via la mascherina con uno sguardo di sfida ai poliziotti presenti. Chi aveva la mascherina abbassata è stato sollecitato a rimetterla, ma scatteranno delle denunce.

