Venerdì all'asta decine di biciclette e oggetti abbandonati

ALL'INCANTOPADOVA Venerdì prossimo palazzo Moroni mette all'asta biciclette rubate e oggetti smarriti. Alle 15.30 nell'istituto vendite giudiziarie di via Venezia 77 il settore Contratti, Appalti e Provveditorato mette all'incanto biciclette e oggetti vari acquisiti in proprietà dal Comune di Padova. Lunghissimo l'elenco degli oggetti che andranno all'asta. Solo le biciclette, quasi sempre rubate e successivamente abbandonate, sono 77.Si va da vecchi rottami senza marca, a mountain bike di tutto rispetto, passando per le biciclette da...