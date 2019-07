Venduta l'ultima casa: scatta il piano via Anelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTAPADOVA Entro la fine dell'anno, del complesso Serenissima rimarrà solamente un brutto ricordo. Da venerdì scorso, infatti, tutte e 6 le palazzine di via Anelli sono di proprietà comunale. Questo significa che, a cavallo tra settembre e ottobre, l'amministrazione Giordani sarà in grado di far partire le demolizioni e che, per Natale, sarà possibile consegnare all'Agenzia del Demanio l'area completamente bonificata.In cambio, il Comune riceverà la caserma Prandina il cui futuro, però, rischia di dividere la maggioranza che regge...