Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTA/1PADOVA Mirco Scarin, 50 anni, esce a passo spedito dal padiglione 8 della Fiera dove è appena stato vaccinato.«Devo tornare al lavoro spiega Per fortuna ho fatto prestissimo, come sono entrato mi hanno chiamato».Sono stati veloci?«Sì, velocissimi. Non c'è una grande ressa e questo sicuramente ha aiutato, non ho aspettato molto per ricevere la dose. Ed è una fortuna dovendo tornare al lavoro».Cosa le hanno dato?«Ho...