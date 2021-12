L'INTERVISTA

PADOVA Da quarant'anni cura i più piccoli. Con competenza riconosciuta a livello internazionale, ma anche con tanta passione. Una specializzazione che ha scelto con il cuore e ancora oggi ogni scelta terapeutica è dettata sia dall'evidenza scientifica, che dal pathos. Giorgio Perilongo, professore ordinario di Pediatria al Bo, direttore della Clinica Pediatrica e del Dipartimento Salute Donna e Bambini, e Coordinatore di quello che si occupa delle Malattie Rare, non ha dubbi sulla necessità di sottoporre subito a vaccinazione anti Covid i soggetti tra i 5 e gli 11 anni. Sono 130 i mini pazienti ricoverati da inizio della pandemia a Padova per il virus, più della metà di tutti quelli che nel Veneto sono finiti in ospedale dopo il contagio.

Professore, perché secondo lei bisogna iniettare le dosi anti Covid in età pediatrica?

«Per due motivazioni. La prima è chi vaccina i figli compie nei loro confronti un grande atto d'amore. Se un genitore tiene alla salute dei suoi bimbi questa è la strada maestra per garantirla. In secondo luogo, poi, va rilevato che la somministrazione del vaccino, oltre che preservare dal contagio, garantisce il mantenimento di una normalità di vita che porta a un benessere psicologico fondamentale per i più piccoli, i quali hanno assolutamente bisogno di giocare, andare a scuola, stare con i coetanei e con gli insegnanti, e non chiusi a casa a seguire le lezioni davanti al video».

C'è chi sostiene che ci potrebbero essere però delle controindicazioni.

«Non è assolutamente così. E comunque, qualora ci fossero, sono imparagonabilmente minori rispetto ai rischi che implica venire colpiti da questa malattia pericolosa».

Quali sono gli effetti collaterali che potrebbe accusare un bimbo dopo la vaccinazione?

«Al massimo le più banali reazioni che dà qualsiasi altro tipo di vaccino, e cioè malessere, febbricola, o dolore nel punto dell'inoculazione. Sintomi che durano pochissimo e che si attenuano con un banale antipiretico, che si usa in caso di influenza. Comunque di recente nel mondo sono stati vaccinati oltre 4 milioni di soggetti tra i 5 e gli 11 anni e non ci sono state reazioni gravi, mentre il Covid ha infettato quasi 800mila bambini, di cui 8mila sono stati ospedalizzati, 130 sono finiti in terapia intensiva e 36 sono deceduti».

Per quanto riguarda i ricoveri da Covid, qual è lo scenario in Pediatria?

«Abbiamo diversi bambini ricoverati e alcuni hanno dovuto essere trasferiti in Terapia Intensiva, perché avevano problemi respiratori. Certo, il numero complessivo è inferiore a quello degli adulti, però ne vediamo arrivare continuamente in Pronto Soccorso».

Un segnale, quindi, da non sottovalutare.

«I dati che abbiamo esternato l'altro giorno al Liviano, durante la presentazione del mio libro La Pediatria a Padova. Una storia secolare, evidenziano che si è abbassata l'età media dei pazienti che vengono infettati. E il trend in diminuzione ormai sta per arrivare proprio alla fascia compresa tra i 5 e gli 11 anni di età, per la quale è più che mai raccomandata la copertura con il vaccino. Per questo la scadenza di dopodomani, quando cominceranno le somministrazioni, è fondamentale per la prevenzione».

Inoculerete anche voi le fiale a dosaggio ridotto di Pfizer ai bambini?

«Noi siamo pronti a fare tutto quello che ci verrà chiesto, ma credo che l'organizzazione preveda che per le vaccinazioni in Pediatria afferiranno inizialmente solo i bambini considerati maggiormente fragili perché affetti da patologie croniche per le quali già li stiamo seguendo nei nostri ambulatori».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA