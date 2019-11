Vazzoler viene derubato dal suo prestanome

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAPADOVA Prima il furto subito dall'amministratore della sua società immobiliare e poi il bonifico di quasi 2 milioni e mezzo di euro per una società con sede a Londra. Una operazione messa in piede da Alberto Vazzoler, l'ex dentista finanziare, direttamente nella sua abitazione di Musile di Piave in provincia di Venezia. Un affare che venerdì pomeriggio gli è costato un arresto bis.DIETRO ALLE QUINTEL'intrigo internazionale orchestrato dal 60enne, a processo per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio del denaro...