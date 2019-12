Vandali delle feste, addobbi nel mirino

CITTADELLA

L'azione di pochissimi che rovina il lavoro di molti. Vandali in azione l'altra notte a Cittadella. Economicamente, nulla di grave ma il danneggiamento ha suscitato la levata di scudi di amministrazione, negozianti e residenti. Ad agire probabilmente un gruppo di giovani che forse avevano alzato un po' troppo il gomito. Vari decori natalizi sono stati presi di mira nella notte tra sabato e domenica scorsa in centro storico. Dai primi riscontri ad agire pare sia stato un gruppetto di quattrobulli, due dei quali particolarmente scatenati, almeno in via Marconi, una delle quattro arterie principali del centro cittadino che porta all'esterno delle mura, dopo aver attraversato porta Treviso.

LE INDAGINI

Si stanno visionando le immagini delle varie telecamere di videosorveglianza che si spera riuscirà ad aiutare nell'identificazione dei responsabili, la cui età si aggira dai venti ai trent'anni. Sta di fatto che domenica mattina in centro storico ci si è svegliati con lo steccato del Villaggio di Babbo Natale allestito in piazza Scalco, buttato a terra. Ci è voluto un certo impegno viste le staffe che lo sorreggono. Poi lungo via Marconi, sradicato uno dei piccoli pini che abbelliscono l'ingresso dei negozi. È stato ritrovato all'ingresso di un condominio poco prima di uscire dal centro. Il manipolo di ragazzi si è poi accanito sulle luminarie di un altro negozio e, ancora, non pago, ha tentato di prendere altri due pini all'esterno di un terzo negozio. In quest'ultimo caso i proprietari avendo preventivamente fissato i vasi al muro con una corda, hanno evitato che venissero deturpati. Risulta, inoltre, rubato uno specchietto di una vettura che era stata parcheggiata in serata sugli spalti. Certo, è bastato poco per rimettere tutto a posto, ma è stato un lavoro che non si sarebbe dovuto fare.

I PRECEDENTI

In via Marconi non è la prima volta che si verificano azioni vandaliche verso le attività. Proprio su questa strada transitano molte persone che raggiungono il centro dopo aver lasciato l'auto sugli spalti o nella vicina ampia area di sosta di Villa Rina. Qualche mese fa solo il caso ha voluto non succedesse una tragedia. Una Range Rover in via Marconi ha travolto il plateatico di due locali. Era notte fonda, ci fosse stato seduto qualcuno, facile comprendere l'esito. «Dispiace sempre quando l'impegno e il lavoro degli operatori del centro, viene denigrato, perché questo avviene, da persone che di notte non sanno come passare il tempo - sono le parole di Massimo Beghin, esercente in via Marconi e membro del direttivo di Vivi Cittadella - Si spera in un'azione forte del Comune per trovare chi ha fatto questo. Sarebbe poi auspicabile che in serate particolari con elevati flussi di persone, si potesse ampliare il servizio della Polizia locale fino alle quattro di notte».

Michelangelo Cecchetto

