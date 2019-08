Vandali al parco, staccionata fatta a pezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CITTADELLAUn danno gratuito i cui costi per il ripristino graveranno su tutta la comunità, compiuto con tutta probabilità, per trascorrere del tempo, non essendoci nient'altro di meglio da fare. A denunciarlo sono stati alcuni residenti nel quartiere di Borgo Treviso a Cittadella, dove si trova un parco giochi, diviso da una staccionata in legno, da un campo di calcio anch'esso pubblico. Ignoti hanno staccato alcuni dei paletti che compongono la staccionata e li hanno lasciati sulle giostre. Sull'accaduto è intervenuto il consigliere...