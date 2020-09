All'attesissima rassegna mancano un mese e 10 giorni. Ma il conto alla rovescia in vista dell'evento culturale dell'anno ieri è stato caratterizzato da due importanti novità: l'arrivo di altre cinque nature morte, che portano a quota cento il numero delle opere che saranno esposte, e l'avvio di prenotazioni e prevendite. La mostra di Van Gogh I colori della vita, in programma al San Gaetano appunto dal 10 ottobre all'11 aprile del 2021, dunque, con l'inizio del mese è passata alla fase della concretezza. Al Centro Culturale si potranno ammirare 83 capolavori del Maestro olandese, ma anche alcuni, selezionatissimi, di artisti che per lui hanno contato, tra cui Gauguin, Millet, Seurat, Signac, in aggiunta a tre grandi quadri di Francis Bacon, collocati all'inizio del percorso espositivo. I nuovi prestiti, che provengono dal Kröller-Müller Museum, sono stati concessi all'ultimo momento. «Rappresentano - ha sottolineato il curatore Marco Goldin - un ulteriore fiore all'occhiello all'interno di una mostra che è già straordinaria per la qualità. Erano opere destinate a una rassegna dedicata alle nature morte di Van Gogh prevista in autunno in Giappone, che però è stata annullata, consentendo all'esposizione padovana di fare un ulteriore passo verso quella fedele ricostruzione storica della vita e dell'opera del celebre pittore».

Intanto il team di Linea d'ombra, che ha promosso la rassegna assieme al Comune, oggi inizia a raccogliere le richieste di prevendite, prenotazioni di visite guidate e audioguide: gli interessati possono contattare il call center al numero 0422 429999, oppure operare direttamente dal sito www.lineadombra.it. Per effetto delle normative anti contagio gli accessi saranno contingentati e per piccoli gruppi che entreranno ogni 10 minuti, in maniera da consentire a tutti i visitatori di ammirare la sequenza dei capolavori rispettando le misure di distanziamento.

