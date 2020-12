LE VERIFICHE

NOVENTA Molti occhi sgranati, disagio e tanti dubbi. «Abito a Noventa, dopo le 14 posso andare a Padova a trovare i miei nipoti? Ho la fidanzata a Stra (Venezia), cosa succede se mi fermate per strada dopo le 14?». Queste le domande più ricorrenti che si sono sentiti fare i carabinieri ieri pomeriggio. Tra automobilisti e passanti, la nuova ordinanza regionale sta creando parecchia confusione. Controlli serrati da parte dei carabinieri della stazione di Noventa, tesi a verificare il corretto comportamento degli automobilisti a seguito del documento del governatore Luca Zaia che vieta di uscire dal proprio comune di residenza dopo le 14.

Il primo giorno di controlli non ha prodotto contravvenzioni ma è stato molto utile per illustrare agli utenti della strada quali sono le limitazioni fino al 23 dicembre. Un paio di conducenti residenti fuori Noventa hanno riferito di essere andati a trovare l'anziana madre, altri stavano rientrando dal lavoro. A tutti è stata fatta compilare l'autocertificazione. La vista dell'autoradio dell'Arma ferma in piazza Europa con tre militari in servizio ha attirato l'attenzione anche di parecchi pedoni a passeggio. I carabinieri sono stati subissati di domande.

Un servizio molto utile alla collettività soprattutto per i residenti meno giovani che faticano a capire nei singoli dettagli quali limitazioni questa ordinanza implica. L'attività dell'Arma nella centralissima piazza Europa è stata importante anche a scongiurare assembramenti di giovani che spesso si radunano proprio nel cuore del paese, utilizzando i dispositivi anti contagio in maniera maldestra.

I pattugliamenti dei carabinieri si sono ripetuti anche dopo le 22 quando il coprifuoco vieta di uscire di casa se non per oggettivi bisogni legati al lavoro e alla salute. Nel corso dei controlli non è mancato chi ha cercato di evitare di essere controllato, ma alla fine tutti di fronte all'alt imposto dall'Arma si sono regolarmente fermati.

In un paio di casi gli automobilisti sono scesi dall'auto senza mascherina e sono stati prontamente invitati a coprirsi naso e bocca.

