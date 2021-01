Vaccinazione anti Covid prioritaria per il personale addetto alle cure termali negli hotel italiani. Lo chiede Federalberghi Terme con una lettera inviata dal presidente, Emanuele Boaretto, al ministro alla salute, Roberto Speranza, a quello per gli affari regionali, Francesco Boccia, e al presidente della Conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini.

Per gli addetti che vengono a contatto con l'ospite sottoposto alle cure non è sempre possibile l'utilizzo di barriere o dispositivi di protezione individuali, ma di fatto la loro condizione è simile a quella del personale sanitario ospedaliero. Nonostante le restrizioni conseguenti alla pandemia, le strutture termali che erogano terapie hanno continuato a fornire le cure, mentre le altre attività termali sono state sospese. «Per consentire di programmare il rilancio dell'attività termale in condizione di piena sicurezza per gli addetti e per gli ospiti - scrive Boaretto nella missiva - chiediamo di sensibilizzare le istituzioni competenti affinché nella prima fase della campagna vaccinale anti Covid-19 in corso venga ricompreso anche il personale sanitario e parasanitario impegnato negli stabilimenti termali. Solo così sarà possibile riaprire in sicurezza le attività termali e di benessere sospese da molti mesi».

AL.Ma.

