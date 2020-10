LA CAMPAGNA

PADOVA Parte la campagna vaccinale contro l'influenza: è boom di richieste e prenotazioni negli ambulatori dei medici di famiglia e nelle sedi distrettuali dell'Ulss 6 Euganea. Da oggi 284 mila dosi di vaccino sono a disposizione delle categorie a rischio, 102.564 in più rispetto all'anno scorso, con un incremento del 56%. «La campagna di vaccinazione antinfluenzale dichiara il direttore generale dell'Ulss 6, Domenico Scibetta - assume quest'anno un significato tutto particolare: la circolazione contemporanea del Coronavirus e del normale virus stagionale, dalla sintomatologia in parte sovrapponibile, può infatti complicarne la diagnosi differenziale. Di qui l'importanza di limitare la circolazione del virus stagionale tramite la canonica vaccinazione, la modalità più sicura, semplice ed efficace per prevenire l'influenza».

Il vaccino viene somministrato gratuitamente dal proprio medico o pediatra di famiglia oppure è possibile rivolgersi agli ambulatori nei cinque distretti padovani. Per evitare assembramenti è necessario prenotare con le applicazioni web Cloud e Zerocoda (aulss6.veneto.it). «La vaccinazione antinfluenzale, come sempre, è raccomandata e gratuita per le categorie a rischio ricorda Scibetta - che quest'anno includono le persone con più di 60 anni e i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, anche senza particolari patologie. Diamoci una mano, o meglio un braccio: con la vaccinazione alziamo le difese, individuali e collettive, contro l'influenza».

Oggi, a partire dalle 12.30, l'appuntamento è con la diretta Facebook trasmessa dalla pagina dell'Ulss 6 Euganea per gli aggiornamenti sulla campagna vaccinale. Al termine, il dottor Scibetta oltre che l'intera direzione strategica aziendale composta dal direttore sanitario Patrizia Benini, il direttore dei servizi sociali Paolo Fortuna, il direttore amministrativo Michela Barbiero, e Domenico Crisarà, vice segretario nazionale della Fimmg(Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), si vaccineranno dando simbolicamente il via alla campagna. Sarà presente anche la dottoressa Mariateresa Gallea, insignita dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana per aver lavorato nella zona rossa di Vo' sostituendo i colleghi in quarantena.

Quest'anno tra le categorie a rischio sono state incluse le persone di età uguale o superiore ai 60 anni, anche senza malattie (l'anno scorso erano gli over 65) e i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, anche senza patologie. Operativamente, l'Ulss 6 ha attivato 16 sedi vaccinali sia per bambini che per adulti, distribuite in tutti i cinque Distretti socio-sanitari. Hanno aderito alla campagna tutti i 579 medici di medicina generale di Padova e provincia e 90 su 103 pediatri di libera scelta. Da oggi il vaccino viene distribuito anche nelle case di riposo. Rientrano nelle categorie a rischio gli operatori sanitari, le donne in gravidanza, le persone affette da patologie croniche che aumentano il rischio di complicanze da influenza, i donatori di sangue, i familiari e i contatti di anziani o persone ad alto rischio complicanze. Possono prenotare attraverso i sistemi aziendali anche coloro che non rientrano nelle categorie indicate, ma in questo caso il vaccino ha un costo di 10 euro.

