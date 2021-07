Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANDAMENTOPADOVA Quasi 11mila dosi in 24 ore. È un record quello segnato da Ulss e Azienda ospedaliera, che questo fine settimana hanno somministrato vaccini a pieno ritmo in Fiera. Sarà l'effetto delle parole del premier Mario Draghi L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sarà che dal 6 agosto scatta l'obbligo di Green pass per le attività al chiuso, fatto sta che centinaia di padovani si sono presentati per ottenere la...