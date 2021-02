LA CAMPAGNA

PADOVA Nome, cognome, data dell'appuntamento e sede di riferimento. Poche righe per comunicare quello che sempre più famiglie aspettano con trepidazione. Tra ieri e oggi l'Ulss Euganea sta spedendo 7.500 lettere agli ottantenni residenti in provincia di Padova invitati a sottoporsi al vaccino anti-Covid. Se nelle scorse settimane si era parlato genericamente di cittadini over 80, ora emergono i primi dettagli del piano. Siccome le dosi del vaccino sono ancora contenute e non ci sono certezze sulle forniture in arrivo nelle prossime settimane, intanto si parte da chi quest'anno compie 80 anni esatti. Le lettere, dunque, arriveranno via posta a tutti i nati nel 1941. La campagna scatterà il 15 febbraio nei sei punti di vaccinazione proposti dai sindaci e selezionati dall'azienda sanitaria: la Fiera di Padova, l'ex ospedale di Monselice, il Chiostro degli zoccoli di Este e i palasport di Piove di Sacco (Borgo Rossi), Loreggia e Cittadella.

Nel documento si ricorda di portare il libretto delle vaccinazioni ed eventuale documentazione clinica. La vaccinazione è gratuita e nel caso di impossibilità c'è un numero da chiamare. Nel giorno della prima dose verrà programmato il richiamo.

LE DISPONIBILITÁ

«La campagna vaccinale proseguirà poi con altre coorti di popolazione anziana - precisa l'Ulss in una nota ufficiale - ma il suo andamento sarà stringentemente subordinato ai quantitativi di vaccino che verranno forniti dalla struttura commissariale governativa». La speranza è di vaccinare nel più breve tempo possibile anche il resto della popolazione anziana, così come le altre categorie fragili e i lavoratori impegnati in un pubblico servizio (dalle forze dell'ordine agli insegnanti, fino agli autisti).

Tutto però dipenderà dalle scorte che riuscirà ad ottenere l'Italia e dalle forniture che il commissario Arcuri spedirà quindi al Veneto. Il rallentamento da parte della società produttrice Pfizer ha allungato la tabella di marcia: la situazione è fluida e si vive quasi alla giornata. «Stiamo cercando in maniera ossessiva un canale per acquistare direttamente sul mercato i vaccini, dobbiamo farlo rispettando le regole» ha annunciato ieri il governatore Zaia. In questo momento l'Ulss sta impiegando il vaccino Pfizer ma nei prossimi mesi per la campagna di massa potrebbero essere utilizzati anche quelli Moderna e Astrazeneca.

L'ORGANIZZAZIONE

Il direttore generale Scibetta e il sindaco Giordani venerdì hanno presentato il nuovo polo vaccinale al padiglione 6 della Fiera di Padova. Lavorerà da mattina a sera per ottimizzare al massimo le vaccinazioni, fino ad effettuarne un migliaio al giorno. Lavori e sopralluoghi sono in corso anche nelle altre sedi della provincia: Comuni e Ulss stanno definendo la segnaletica per la popolazione mentre serviranno degli ultimi interventi tecnici (tutti i centri saranno dotati di connessione a internet per registrare i dati delle persone vaccinate).

I NUMERI

Ieri intanto in Azienda ospedaliera sono arrivate nuove dosi. Consentiranno di somministrare il vaccino ad un migliaio di persone nel giro di 10 giorni. Il programma di queste settimana prevede 480 persone chiamate per la prima dose tra giovedì e domenica. Una buona notizia dopo giorni di tensione. L'altro ieri i dottori Davide Gorgi e Mattia Zambon, presidente e vicepresidente di Mespad (Medici specializzandi di Padova) avevano infatti tuonato: «Risulta vaccinata la gran parte del personale ospedaliero, mentre la componente universitaria è stata immunizzata a macchia di leopardo, nonostante lavori con le medesime mansioni e nei medesimi reparti». Pronta la precisazione del Dg Daniele Donato: «Inizialmente erano state previste dosi per 4.620 persone perché è stato fatto il calcolo solo sui dipendenti, ma di fatto lavorano e frequentano l'Azienda ospedaliera 9.600 persone. La Regione ha accolto la nostra richiesta di raggiungere questo livello: quando arriverà una maggiore quantità di vaccini proseguiremo con le chiamate».

Finora in Azienda hanno ricevuto la seconda dose 3.613 dipendenti ma nel fine settimana sono previsti altri richiami. Si va avanti. Tra incognite, ostacoli e frenate, ma si va avanti.

Gabriele Pipia

