Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA E' assalto alle farmacie, alle prese con uno slalom tra green pass, vaccinazioni e tamponi. Le parole del premier Mario Draghi sembrano aver fatto breccia tra i padovani: nelle ultime ore tantissimi hanno chiamato per chiedere informazioni o per prenotare un appuntamento. Nelle farmacie le richieste del certificato verde sono decuplicate a suon di «me lo stampa?». Del resto, il documento diventa il lasciapassare per la...