Un mese da tutto esaurito per la campagna vaccinale attiva sul territorio padovano. Fino al 16 giugno non ci sono più posti disponibili negli hub. La riapertura delle liste dell'Ulss 6 Euganea è attesa per i prossimi giorni, in concomitanza con l'arrivo di nuove forniture di siero immunizzante.Ad oggi sono state inoculate 427 mila dosi. Da pochi giorni è scattato il turno dei 40-49enni: in tutta la provincia di Padova gli interessati sono...