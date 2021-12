LA CAMPAGNA

PADOVA Ormai si è capito. È una corsa a salvarsi. Siamo in piena psicosi da tampone ma anche la conta delle vaccinazioni conosce nuovi record. Sabato per la prima volta l'Ulss 6 Euganea ha iniettato 12.379 dosi, un numero così elevato non si è mai registrato. Ed è primato nel Veneto.

L'impennata si deve alle terze dosi a testimonianza che chi ha deciso di farsi immunizzare lo fa fino in fondo. Ebbene dall'1 dicembre quando si è dato il via alle prenotazioni per gli over 18 con almeno cinque mesi dalla seconda dose, sono stati oltre 223 mila i padovani che ne hanno approfittato, ovvero il 25 per cento. Diciamo che se in tre settimane un quarto dei potenziali riceventi ha deciso di approfittarne questo è un ottimo risultato.

In generale secondo i dati della Regione fino a ieri fa erano 646.309 i padovani che avevano concluso il ciclo a due dosi, ovvero il 77,3 per cento della popolazione.

La percentuale appare sotto l'80 per cento ed è inferiore a quella rilevata finora. Ma da quando c'è stato l'attacco hacker l'Ulss 6 non ha più potuto elaborare numeri propri. Tanto è vero che la stima della Regione si riferisce a tutta la popolazione da zero anni quando invece le dosi partono dai cinque anni dunque investono 892.506 persone e non 927.111.

BABBO NATALE

In questi giorni poi esiste un super lavoro negli hub vaccinali anche perchè sono entrati in scena i 56.400 bambini dai 5 agli 11 anni che si stanno vaccinando al ritmo di circa 900 al giorno. Ieri hanno avuto anche la visita di Babbo Natale. La sensibilità intanto sta aumentando. Le settemila dosi a disposizione sono già state quasi tutte prenotate.

Per sostenere questo ritmo l'Ulss 6 ha attivato 30 linee vaccinali al padiglione 6 comprese quelle dedicate ai bambini mentre l'Azienda ospedaliera ne ha altre 25 al padiglione 8. In tutto i due hub possono fare 6mila vaccinazioni al giorno. Sebbene i piccoli che contraggono il Covid difficilmente sviluppino sintomi importanti, a preoccupare è la Mis-C Sindrome multi-infiammatoria sistemica che può colpire a distanza di 4-6 settimane dal contatto con il coronavirus con effetti gravi. Anche per questo sono fioccate le prenotazioni. Tanto che a ieri sera c'erano ancora pochi posti solo per il 22 dicembre con una certa maggiore disponibilità per il 23.

Altro problema è sorvegliare le 300 classi in quarantena. Sono almeno 6.660 i ragazzini da mettere sotto controllo. Ecco perché l'Ulss 6 ha scritto a tutti i dirigenti scolastici affermando che il progetto delle scuole sentinella che coinvolgeva duemila studenti per il momento è sospeso per i liceali del Cornaro (1.074) e i ragazzi di altre undici scuole, sette primarie (Randi, Valeri, Zanibon, Manin, Volta, Nievo, Santa Rita), e quattro medie (le due sedi della Vivaldi, la Todesco e la Stefanini) per un totale di 1.937 ragazzi.

BILANCIO

Non si può certo affermare che sia finita perchè il picco è previsto all'Epifania ma una buona notizia sul fronte del bilancio si può dare. La conta dei ricoveri ieri è risultata inferiore a quella di due giorni fa. C'è una leggera regressione, da 211 a 206. Non è molto ma se guardiamo nel dettaglio le persone in rianimazione sono scese di una unità ora sono 40. Schiavonia dichiarato ospedale Covid anche se mantiene i servizi essenziali ieri aveva 60 ricoverati, 13 in terapia intensiva.

Anche i contagi registrano una leggera flessione 635 al posto di 722. Mentre aumentano i positivi saliti a 13.016, e si registra anche una nuova vittima. Ora a quota 1.902.

M.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



