LA SITUAZIONEPADOVA Si riparte. Dopo tre settimane di didattica a distanza e un paio di giorni di vacanze di Pasqua, ieri hanno riaperto gli asili nido e oggi toccherà a tutte le scuole della provincia di Padova. Saranno nuovamente in classe gli alunni delle materne, delle elementari, delle medie e delle superiori anche se quest'ultimi solamente al 50 per cento. Questa mattina il ritorno delle lezioni in presenze interesserà 107 mila...