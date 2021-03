«Vaccinarsi è un dovere civico». Ad affermarlo è Stefano Mammi, 62 anni, professore di prima fascia al Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova. Il docente si è vaccinato poco dopo le 14 e non ha riscontrato nessun tipo di fastidio.

Professor Mammi, come mai ha aderito così in fretta alla campagna vaccinale proposta dall'università?

«Stiamo tutti vivendo un momento storico molto difficile e assai drammatico, che non riguarda soltanto l'università e la scuola. È sufficiente guardarsi attorno per rendersene conto. Credo che ciascuno di noi abbia il dovere di fare qualcosa. Oltre a rispettare le regole di contenimento del contagio che tutti conosciamo, è giusto vaccinarsi appena ci viene data l'occasione. Io mi sento fortunato».

Ha mai avuto dubbi sull'efficacia della vaccinazione?

«Gli effetti lievi che può causare il vaccino non sono comparabili con i sintomi causati dai casi gravi di Covid-19. Si parla di un po' di dolore nel punto dell'iniezione, mal di testa, brividi e senso di spossatezza».

Quindi consiglia il vaccino a tutti.

«Più persone si vaccinano, più efficace è la campagna. Il motivo è chiaro. Il raggiungimento dell'immunità di comunità consentirebbe una sempre minor circolazione del virus».

Ora tornerà in aula?

«Sono già tornato, questa mattina ho fatto lezione in presenza a 25 studenti, tutti gli altri erano collegati su Zoom».

E.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA