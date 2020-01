«Va organizzata una spedizione con gli esperti dell'Università»

L'INTERVISTA

PADOVA «Proprio seguendo l'esempio dell'opera di Giovanni Battista Belzoni si dovrebbe organizzare la ricerca, certo complessa, della sua tomba per cercare di riportare a casa un figlio illustre di Padova. In ogni caso, il padre dell'archeologia meriterebbe almeno una statua». A lanciare la proposta è Ugo Silvello, 66 anni, di Fontaniva, dirigente scolastico in pensione, da sempre studioso di molte discipline e tra queste la storia, in particolare quella locale.

Nel 2009 lei ha ripercorso in parte le orme dell'esploratore e pioniere dell'archeologia.

«In quell'anno, dal 30 ottobre al 19 novembre, in gruppo di sedici persone, delle quali sette in biciclette, ho percorso l'itinerario dal Cairo ad Abu Simbel. Più di duemila chilometri per rendere omaggio a Belzoni attraverso i paesi e i siti archeologici da lui scoperti. Una vera e propria spedizione, oltre che di valenza storica, anche sportiva e solidaristica. Con noi c'era l'oncologo Modesto Carli che avviò un approfondimento formativo a Padova, per i medici del più importante ospedale egiziano, l'Egypt 57357, per le cure dei tumori infantili».

Dopo quasi 200 anni dalla morte, il 3 dicembre 1823, è possibile secondo lei trovare la tomba di Belzoni?

«Abbiamo una descrizione del luogo, Gwen nell'attuale Nigeria, eseguita dall'esploratore britannico Richard Francis Burton. Una sepoltura a due metri di profondità all'ombra di una grande pianta vicino alla costa. Non è semplice ma non impossibile».

Qual è la sua proposta?

«È necessario un progetto che coinvolga le autorità dei due stati, il Comune di Padova e poi l'Università cittadina ed una Università della Nigeria dove ci siano magari degli archeologi. La ricerca va eseguita da professionisti come pure tutte le analisi di eventuali rinvenimenti».

Lei propone anche di dedicare a Belzoni una statua.

«In Prato della Valle. Sono due le basi, ora vuote, dove c'erano le statue abbattute, al tempo di Napoleone, dei dogi veneziani Mocenigo e Contarini. Perché no? La sua statua riempirebbe con gran dignità uno degli spazi e darebbe forza identitaria a Padova riconoscendo al nostro amato Belzoni finalmente il merito che gli spetta nella sua città natale».

Alla spedizione del 2009, oltre a Silvello, avevano partecipato i ciclisti fontanivesi Giuseppe Pavan, olimpionico, Giovanni Rebellato e Alessandro Bizzotto, Romeo Rubin di Villa del Conte, Alberto Fiorin di Venezia, Antonio Toniolo di Bassano del Grappa, ed Aldo Maroso, attuale sindaco di Cassola e poi lo staff con l'organizzatrice della E-Vent Franca Lovisetto, i dirigenti scolastici Aladino Tognon, motociclista, e Donato De Silvestri disegnatore e vignettista, l'ingegnere Pierluigi Fornasier, fotografo, Giancarlo Murer, operatore video, e Armenio Vettore, al tempo presidente dell'Ail.

Michelangelo Cecchetto

