Urbs Picta, scatta il conto alla rovescia

Settembre si avvicina e sta per cominciare la corsa per la candidatura a patrimonio Unesco dell'Urbs Picta, il ciclo di affreschi del Trecento. Questo autunno sono attese la nuova segnaletica e il biglietto unico per il sito seriale. Ma l'attesa è concentrata soprattutto sulla visita del valutatore dell'Icomos, l'organo che si occupa di siti artistici. Al momento sono trenta gli ispettori che stanno esaminando il dossier, ma solo uno di loro arriverà a Padova per un sopralluogo. Da qui prenderà il via un rigoroso esame che potrebbe portare...