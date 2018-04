Urbs picta: il marchio Unesco vale 56 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GUADAGNOPadova La città propone i suoi cicli pittorici del Trecento per l'inserimento nella Lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, accanto alle più importanti testimonianze di storia della civiltà. Ma quanto varrà la vittoria? Il conto non l'ha mai fatto nessuno perchè non esiste una città al mondo che accolga due siti dell'Unesco. Però quello che rende il bollino di sito Unesco emerge da studi e relazioni dello stesso Mibact, il ministero dei beni culturali e del turismo. Ebbene la ricaduta immediata sul territorio va dal 20 al...