I VOLONTARI

PADOVA 190 volontari, tra cui 30 infermieri, in prima linea per coprire le attività vaccinali in tutta la provincia. Sono i numeri della Croce Rossa di Padova, intervenuta già dalla scorsa settimana alla Fiera per dare man forte alla campagna anti ovid portata avanti dall'Ulss 6 Euganea. Lunedì scorso al padiglione 6 le prove generali con la vaccinazione dei medici e degli operatori della sanità privata, ieri invece è iniziata la somministrazione alla popolazione.

Sono stati impiegati 24 volontari, dodici alla mattina e altri dodici al pomeriggio. «A turno, dieci operatori con competenze sociali e sanitarie si occupano di accogliere e accompagnare le persone spiega il presidente Cri Padova, il dottor Giampietro Rupolo - mentre altri due fanno parte della squadra sanitaria. Un infermiere e un soccorritore hanno il compito di controllare la situazione e intervenire prontamente nel caso si presenti un'emergenza. Hanno con sé uno zaino con tutto il necessario per il pronto soccorso, oltre che un defibrillatore portatile. Gli altri dieci volontari danno indicazioni ai presenti, contribuiscono all'organizzazione delle linee vaccinali, e soprattutto tengono sotto osservazione chi si è vaccinato per il tempo necessario».

Ma l'impegno non finisce qui. «Più di qualcuno si è presentato all'appuntamento in anticipo anche di un'ora e mezza afferma Rupolo ma è comprensibile. C'era l'incertezza del primo giorno, molti anziani e accompagnatori temevano di trovare traffico e hanno preferito recarsi prima in Fiera. Ma il distanziamento deve essere sempre garantito, per questo non abbiamo potuto far entrare tutti nello stesso momento. Chi è arrivato troppo presto, ha dovuto attendere fuori. Pensiamo a una tenda esterna per tenere al caldo le persone, noi abbiamo già dato la nostra disponibilità».

Altro nodo da sciogliere è la vaccinazione delle persone impossibilitate a muoversi. «Gli allettati sono circa cinquecento in tutta la provincia - spiega Rupolo -, di questi trecento si trovano a Padova. Non solo anziani, ma anche giovani o adulti colpite con patologie croniche, come la tetraplegia. Il vaccino deve arrivare a loro, o loro devono arrivare al vaccino? Il comitato ribadisce la propria disponibilità, come sempre a titolo gratuito, a trasportare pazienti o a portare team di operatori direttamente a domicilio. Per noi è una sfida a livello organizzativo, sosteniamo tutte le spese e per questo diciamo doppiamente grazie ai nostri volontari. Spero che la città di Padova recepisca tutto il nostro impegno durante quest'emergenza sanitaria».

Oltre che in Fiera, questa settimana la Cri è presente nei poli vaccinali di Cittadella, Loreggia e Piove di Sacco. Più precisamente nel palazzetto dello Sport di via Angelo Gabrielli di Cittadella sia ieri che domani, oggi nel Palasport in via dello Sport a Loreggia e domani al Palajunior Borgo Rossi in via Bernardo da Piove, a Piove di Sacco.

Finora si sono vaccinati contro il Covid oltre 850 volontari della Croce Rossa. Il primo contatto tra Cri città di Padova avviene nel 1889, quando ne viene fondata la sede patavina. Cardini dell'attività sono sette principi: neutralità, imparzialità, volontarietà, unità, umanità, universalità e indipendenza. A Padova si trova la sede del Comitato che conta 1600 volontari, articolata in due sedi. Gli uffici nell'edificio al civico 112 di via della Croce Rossa e al piano terra il Polo sociale. Nello spazio storico al civico 130, ci sono la sede del servizio Suem 118 e spazi per i richiedenti asilo. Al Comitato fanno capo le sedi di Cittadella, Noventa Padovana, Padova, Piove di Sacco e Trebaseleghe. Croce Rossa è formata da volontari, infermiere volontarie, personale del corpo militare e dipendenti.

Elisa Fais

