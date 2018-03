Uno su due è straniero, tante donne con figli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STATISTICAPADOVA Quasi il 60% di chi fa richiesta del reddito d'inclusione è in età lavorativa e un richiedente su 2 è straniero. Sono questi di dati salienti che escono dalle statistiche effettuate dal settore Servizi sociali sulle domande arrivate agli sportelli del Comune per ottenere il Reddito d'inclusione sociale. Statistiche che testimoniano come, ad essere colpito dalla povertà sia, soprattutto chi un lavoro non ce l'ha perché l'ha perso o perché non l'ha mai trovato. Insomma, la crisi economica sembra ancora lontana dall'essere...