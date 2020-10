UNIVERSITÀ

PADOVA Test ogni tre settimane agli ottomila dipendenti del Bo, un'app per tracciare la presenza in aula degli studenti e didattica garantita sia in presenza che online. Questi i punti principali del piano anti-contagio dall'ateneo patavino per far fronte all'aumento dei casi di coronavirus. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi risultano contagiati 52 tra docenti e ricercatori, 58 dipendenti del personale tecnico-amministrativo, 39 tra dottorandi e specializzandi. In tutto 149 persone. Il dato è aggiornato al 9 ottobre ed è interessante notare come solo una settimana prima i contagiati erano 126. Tredici casi in più in sette giorni.

Finora allo screening che prevede l'impiego di test salivari al posto del tampone hanno aderito in 1.942. L'esame ha fatto emergere tre positività, dipendenti del Bo asintomatici che non sapevano di aver contratto il Covid-19. «È un progetto di sorveglianza attiva perché va a individuare gli asintomatici spiega la Daniela Mapelli, prorettore alla Didattica - persone che altrimenti non avrebbero mai scoperto di essere positive. Ricordo che si tratta di un test salivare molecolare, quindi affidabile».

Il test salivare si distingue dal tampone tradizionale per la modalità di raccolta del materiale da analizzare: si ricorre in questo caso a un tamponcino di cotone, masticato e poi inserito in un contenitore dotato di codice a barre abbinato alla persona. Ciò consente la diagnosi di tipo molecolare (cioè si cerca l'Rna del virus) e il risultato viene fornito entro 24 ore. «Hanno già aderito in moltissimi continua la professoressa Mapelli il numero complessivo è in continua crescita, la sorveglianza proseguirà per tutto il semestre e l'obiettivo è testare 8mila dipendenti. E' sufficiente tenere il tamponcino in bocca il tempo necessario e poi riconsegnare la busta nel punto di raccolta del proprio dipartimento universitario, tra le otto e le dieci di mattina. Una ditta incaricata ritira il materiale per portarlo in laboratorio».

Qualche positività è emersa anche tra gli universitari a lezione, ma in nessun caso sono stati registrati altri contagi secondari.

«L'app per tracciare la presenza degli studenti a lezione sta funzionando - sottolinea il prorettore Mapelli - abbiamo avuto alcuni casi di studenti positivi, ma sono stati immediatamente segnalati. Il sistema di tracciamento è utile per capire quali e quante persone si trovavano all'interno della stessa aula del caso positivo. C'è da dire che in tutte le strutture universitarie vengono rispettate le distanze di sicurezza e che gli studenti stanno dimostrando un comportamento responsabile e collaborativo».

Nel caso in cui le restrizioni dovessero diventare più dure, Unipd è pronta a riportare tutti i corsi nuovamente online, come è già accaduto durante il lockdown. «Per conoscere il futuro ci vorrebbe la sfera di cristallo ammette Daniela Mapelli la volontà è quella di continuare a garantire le lezioni in presenza e in sicurezza. Nel caso si dovesse passare solo all'online, siamo pronti a farlo, ma ci auguriamo che non accada».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA