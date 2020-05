UNIVERSITÀ

PADOVA Anche il career day diventa telematico, ed è il primo d'Italia: l'università di Padova non rinuncia al suo tradizionale appuntamento per far incontrare i giovani dell'ateneo con le aziende a caccia di nuove leve, e fissa la data del meeting per il 28 maggio.

L'ateneo organizza diversi career day nel corso dell'anno, dedicati a settori specifici, con la possibilità per le aziende di incontrare studenti, laureandi e laureati nelle materie di interesse. Università aperta è invece l'incontro generalista, aperto a tutti: dai matematici ai giuristi, dagli umanisti agli ingeneri. Solitamente si svolge a maggio, nei cortili di Palazzo Bo, e vede la presenza di circa 4mila studenti, con la partecipazione di un centinaio di imprese. Le aziende hanno a disposizione un desk dove conoscere i ragazzi e raccogliere i cv. Parallelamente, si susseguono incontri e laboratori dove si impara, ad esempio, a compilare un curriculum efficace o ad affrontare un colloquio con successo.

Quest'anno, per evidenti motivi di sicurezza, portare in via VIII febbraio una simile folla di giovani non è proponibile. Ma l'università di Padova non si è data per vinta e in pochissimo tempo ha lanciato il primo career day telematico d'Italia.

«Ora anche le altre università del nord Italia si stanno attrezzando per procedere in questo senso» spiega Gilda Rota, direttrice del Career Service «ma noi siamo stati i primi a partire. Parteciperanno 57 aziende e ci aspettiamo una buona adesione anche da parte di studenti e laureati. Gli iscritti sono già 1500. Purtroppo, è inutile nasconderlo, ci sono settori che sono stati fortemente penalizzati dal lockdown: l'edilizia, ad esempio. Ma ce ne son tanti altri che non si sono mai fermati, ed anzi che sono in crescita: penso all'alimentare, per dirne uno, e anche il farmaceutico va molto bene. L'informatica è sempre un settore trainante ed anche la consulenza è ugualmente molto richiesta: le nuove norme impongono una serie di restrizioni, e in molti sono alla ricerca di un manager in grado di supportare l'azienda in questo difficile passaggio».

Al fine di agevolare il contatto diretto tra aziende e studenti, l'ateneo ha messo a disposizione una piattaforma online che riproduce le dinamiche del career day in presenza. I giovani, quindi, avranno la possibilità di contattare le imprese, avere un colloquio con i recruiter e lasciare il curriculum.

