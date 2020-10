LA PRESENTAZIONE

PADOVA Uniti per la professione e per la scienza. Nel nome della squadra che si candida a guidare l'Ordine dei Medici ci sono le due parole-chiave di questa emergenza. La professione, perché in questi otto mesi i camici bianchi hanno rappresentato un punto di riferimento fondamentale per tutti. La scienza, perché sarà questa a permetterci di trovare cure e vaccini per uscire dalla pandemia.

Uniti per la professione e per la scienza è la squadra in lizza per guidare l'Ordine di Padova pronto a rinnovare le proprie cariche per la successione dell'attuale presidente Paolo Simioni. Si vota da sabato a mercoledì e poi, entro 7 giorni, sarà convocato il Consiglio direttivo che eleggerà con ogni probabilità alla presidenza Domenico Crisarà, titolare di un ambulatorio all'Arcella e vice segretario nazionale della Fimmg (Federazione dei medici di medicina generale). «L'aspetto più bello - sorride lo stesso Crisarà - è che ci sia una lista unica che rappresenta tutte le categorie, sindacali e non sindacali».

La lista è ricca di nomi noti e di protagonisti della lotta al Covid. Uno è quello di Roberta Volpin, primario del pronto soccorso di Schiavonia. Un altro, di grande attualità, è quello della giovane guardia medica Mariateresa Gallea: martedì era al Quirinale per ricevere l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica per aver lavorato a Vo' in piena emergenza, ieri il sindaco Giordani l'ha ringraziata pubblicamente sui social.

In squadra anche un nome di altissima esperienza come Andrea Spagna, direttore del Suem 118. Fanno parte della lista pure Paolo Angeli (colonna della Scuola di Medicina) e poi altri medici di rilievo come Adriano Benazzato, Giuseppe Montante, Mirko Schipilliti, Elisabetta Formentin, Giovanni Guastella, Cosimo Guerra, Tommaso Pennelli, Giovanni Santostasi, Giacomo Sarzo e Gaya Spolverato. Ieri mattina la squadra si è presentata ufficialmente e ora i medici sono pronti a mettersi al lavoro. Uniti per la professione e per la scienza.

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA