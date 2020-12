IL BILANCIO

PADOVA Undici decessi legati al Covid e 723 nuovi casi registrati in 24 ore nel Padovano. Sono i dati della pandemia riportati nel bollettino di Azienda Zero, tra giovedì e venerdì. I positivi al tampone salgono a 19.330. Negli ospedali della provincia di Padova si trovano ricoverate 518 persone e si contano cinque pazienti in meno rispetto all'altro ieri. Intanto dal Bo arrivano buone notizie.

Tampone negativo per il rettore dell'università di Padova, Rosario Rizzuto. Risultato positivo al coronavirus lo scorso 23 novembre, Rizzuto ha avuto, soprattutto nei primi giorni, febbre e tosse. Il rettore è rimasto in casa, da dove ha continuato a lavorare, in isolamento. «Pur mantenendo sempre ferree precauzioni, ho avuto esperienza diretta di come il contagio si possa propagare comunque - afferma Rizzuto -. Continuiamo quindi a tenere alto il livello di attenzione, come la comunità scientifica chiede dall'inizio della pandemia. Serve uno sforzo ulteriore, anche e soprattutto ora, nel momento in cui la ricerca scientifica ci sta per consegnare l'avvio di campagne di vaccinazione in tutto il pianeta. Con il contributo di tutti, la pandemia si può fermare».

I NUMERI

E' record all'Ulss 6 Euganea, intanto, per l'esecuzione di test Covid alla popolazione padovana: nella giornata di giovedì si sono sottoposte allo screening nei diversi punti attivi sul territorio oltre ottomila persone. L'introduzione del tampone antigenico rapido ha di fatto moltiplicato la capacità diagnostica dell'azienda sanitaria: su 8.041 test effettuati nel giro di 24 ore, ben 6.165 (pari al 77%) sono tamponi antigenici rapidi, mentre gli altri 1.849 sono test molecolari.

Il test molecolare viene eseguito su un campione delle vie respiratorie, prelevato attraverso il cosiddetto tampone. Il campione viene esaminato in laboratorio dove si procede alla ricerca dell'Rna virale, il genoma del virus Sars-CoV-2. L'analisi consente di individuare la presenza del virus nel materiale prelevato con il tampone e di confermare o escludere una diagnosi di infezione. I test rapidi antigenici ricercano invece le proteine superficiali del virus (antigeni) e non il genoma virale (come accade invece con il test molecolare). Il campione viene raccolto sempre attraverso un tampone naso-faringeo e i tempi di risposta sono molto brevi (circa 15-30 minuti, mentre per il test molecolare ci vogliono circa 24-48 ore). Chi risulta positivo al test rapido deve poi sottoporsi al test molecolare per veder confermata la diagnosi di infezione.

I MALUMORI

I sindacati dell'Azienda ospedaliera puntano però il dito contro l'affidabilità dei test rapidi, chiedendo l'attivazione dei tamponi molecolari per il personale sanitario. «Se la carica virale è bassa, il test rischia di risultare erroneamente negativo e non riuscire a rilevare l'infezione anche se è presente spiegano Alessandra Stivali della Cgil, Alfredo Sbucafratta della Cisl e Luigi Spada della Uil -. Registriamo un numero importante di falsi negativi, i più recenti si sono verificati tra gli operatori del Pronto soccorso pediatrico e di Pediatria d'urgenza. In Azienda ospedaliera sono scoppiati due focolai: nel reparto di degenze di Neurochirurgia, con 5 infermieri e 3 oss positivi, e in Chirurgia Epatobiliare, con 13 contagi tra medici e infermieri. Sarà solo la punta dell'iceberg, se non implementiamo al più presto la sorveglianza sanitaria con strumenti di verifica più profondi. Invece delle mascherine chirurgiche, chiediamo ffp2 per tutti».

Ad oggi in via Giustiniani sono positivi 63 infermieri, 36 oss, 33 medici e 25 tecnici. Da settembre si contano 400 contagi. «I dipendenti sono esausti, non riescono ad andare in ferie a rispettare i turni di riposo - continuano i sindacati -. C'è un grave problema di stress lavoro correlato: nei reparti di rianimazione Covid c'è chi inizia il turno con il pannolone perché non ha il tempo nemmeno per un caffè, per reggere più di qualcuno è costretto ad assumere psicofarmaci. Bisogna ridefinire i minimi assistenziali, molti reparti soffrono disorganizzazione e carenza di organico».

Elisa Fais

