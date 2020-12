LA SITUAZIONE

PIOVE DI SACCO Tre nuovi decessi al Craup di Piove di Sacco, dove sono già stati rilevati 52 positivi: 39 sono anziani ospiti e gli altri sono operatori sanitari. Si registrano cinque morti negli ultimi tre giorni, il conto totale delle vittime arriva a quota 13. Una striscia preoccupante come lo era stata quella del pensionato Scarmignan a Merlara nella prima ondata e della casa di riposo Borgo Bassano di Cittadella il mese scorso.

IL FOCOLAIO

Il focolaio si è sviluppato quindici giorni fa nella Casa soggiorno San Rocco e poi rapidamente si è diffuso nonostante le misure di contenimento approntate dall'Ipab, con la supervisione dell' Ulss 6 Euganea, sempre presente nella struttura. Nella giornata dell'Immacolata si è spento Pasquale Tridello, classe 1927, di Conselve, ospite del Craup dallo scorso mese di marzo. «Sapevamo che nostro padre era risultato positivo al Covid, ma aveva avuto pochi sintomi fino a qualche giorno fa quando la situazione è precipitata e nonostante il ricovero all'ospedale di Piove non vi è stato nulla da fare», raccontano due dei figli, Massimo e Alberto.

Pasquale Tridello è un nome molto noto nel Conselvano: nato ad Arre, si era poi trasferito a Bovolenta per tornare nuovamente ad Arre. Dal 1949 al 1955 aveva frequentato la scuola di disegno a Conselve, tenuta dall'ingegner Cesare Valeri, mentre lavorava come manovale alle dipendenze di una impresa edile locale. Sposatosi con Maria Baldon di Cartura nel 1958, si era trasferito a Conselve e dalla loro unione sono nati quattro figli Massimo, Alberto, Franco e Maria Antonietta.

Nei primissimi anni 60, Pasquale ha costituito l'omonima impresa edile, Tridello Pasquale, dove nel tempo erano entrati anche i figli Alberto e Massimo, che proseguono l'attività. A Pasquale si devono molti edifici pubblici nel Conselvano: l' hotel Oasi, la scuola elementare Diego Valeri, la chiesa dell'Istituto Canossiano e parte della nuova scuola cattolica di Conselve, oltre a tre lottizzazioni importanti degli anni' 70. A Bagnoli costruì la scuola dell'infanzia, a san Pietro Viminario la primaria. Uomo coriaceo, molto legato al lavoro alla famiglia e alla fede, dopo la morte di Maria nel 2008, si era progressivamente ritirato dalla vita lavorativa, fino alla scelta di una struttura di assistenza.

Nella giornata di ieri ancora due ospiti del Craup vittime del Covid: si tratta di due anziane, Bruna Urioni, di Legnaro di 98 anni e Emma Visentin, di 96, originaria di Cavarzere. Lunedì 7 era deceduto al Craup Giuliano Cavalletto, di 85 anni, anche lui positivo al Covid. Era di Arzergrande, comune nel quale risiedeva con la moglie Antonietta.

IL BOLLETTINO

Ancora 508 nuovi casi di coronavirus e undici decessi nelle ultime 24 ore. Sono i numeri della pandemia riportati nell'ultimo bollettino di Azienda Zero. I positivi al tampone salgono a quota 18.428. Sale la pressione ospedaliera: sono ricoverati 497 pazienti positivi nelle strutture padovane, dodici persone in più rispetto la precedente rilevazione. Di questi 81 si trovano in terapia intensiva. In Azienda ospedaliera si contano 165 pazienti in reparto (-1) e 22 in rianimazione (+3). All'ospedale Sant'Antonio sono presenti 17 degenti in area critica e uno solo in reparto. A Schiavonia si registrano altri 126 ricoveri in reparto (+7) e 17 in rianimazione (-2). A Piove di Sacco ci sono 24 pazienti ordinari (+2) e 6 in terapia intensiva. A Cittadella sono occupati 59 posti letto in reparto (-2) e 7 in rianimazione (+1). Ancora 40 a Camposampiero in reparto e 12 in terapia intensiva. Solo un paziente non critico è a Conselve. Negli ospedali di comunità del territorio sono assistiti i pazienti trasferiti da reparti per acuti. A Villa Maria è seguito un paziente, 13 a Conselve, 11 a Camposampiero, 26 a Montagnana e 12 a Camposampiero.

Nicola Benvenuti

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

