«Una vita per gli altri, scala la vetta più alta»

I FUNERALIMONSELICE Una cerimonia toccante, ma sintetica e concreta come ben si addice a un amante delle montagne. L'ultimo saluto a Michele Chinello, il 51enne infermiere del Suem e istruttore del soccorso alpino morto venerdì scorso durante una scalata sul Sass Maor, è stato dato ieri mattina in un'affollatissima chiesa del Redentore, a Monselice. Vi hanno preso parte i familiari, gli amici, i colleghi del Suem, in divisa, e i compagni del soccorso alpino, con la giacca di ordinanza. La bara di legno chiaro ha fatto il suo ingresso...