UNA VITA PER GLI ALTRICARMIGNANO DI BRENTA «Era una persona estremamente buona e limpida come l'acqua». Nelle dolci e affettuose parole dei familiari, l'essenza della vita di Giacomo Alberti, mancato mercoledì scorso nella sua abitazione di Carmignano di Brenta a causa del Coronavirus. Aveva 82 anni, ed era stato vaccinato. Una vita spesa per l'amore della famiglia, la moglie Mirella Marcolongo, il figlio Lorenzo e la figlia Natalie che...