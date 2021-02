I RITRATTI

PERNUMIA Morire a soli 64 anni per il covid, nonostante un buono stato di salute e l'assenza di malattie pregresse. È il tragico destino toccato a Moreno Pegoraro, mancato lo scorso lunedì all'ospedale Madre Teresa di Calcutta, dopo aver combattuto per circa un mese contro il virus. La malattia si era manifestata con violenza già verso la fine dello scorso anno. La febbre alta e sintomi via via sempre più aggressivi avevano reso necessario il ricovero di Moreno al Madre Teresa. Nonostante le cure e gli sforzi dei medici, le sue condizioni sono purtroppo peggiorate sempre di più, fino al decesso.

La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Pernumia, dove Moreno viveva con la moglie, vicino all'anziano padre e all'amatissima figlia Ilenia, ma anche la comunità termale, dove ha lavorato per una vita nel settore alberghiero mettendo a disposizione dei clienti degli hotel i propri massaggi. Da qualche anno era in pensione e amava dedicare il proprio tempo libero alla famiglia, alla quale era legatissimo. Tra i colleghi conosciuti sul posto di lavoro, al Ritz, c'è anche il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello, che ha voluto ricordare così l'amico e collega: «Quando arrivano queste notizie è come prendere una bastonata in testa di quelle forti, di quelle in cui il dolore non ti fa respirare. Addio caro amico, collega di lavoro. Di te mi rimarrà sempre un ricordo positivo perché il tuo animo e la tua persona esprimevano una nobiltà e una gioia di vivere rare, rarissime oggi giorno». Continua il sindaco: «Da qualche anno ci si vedeva meno, dopo aver raggiunto la tua agognata pensione ogni tanto qualche tuo messaggino o telefonata mi riportava a quando passavi in ufficio al Ritz a prendere le chiavi del camerino, a quando ci scambiavamo battute sul fatto che eri juventino. Ogni tanto mi scrivevi per darmi preziosi suggerimenti sul mio nuovo percorso da sindaco, da Pernumia seguivi sempre le tematiche della zona termale dove per tanto tempo hai lavorato con grande entusiasmo, professionalità e umanità. Quegli aspetti che facevano innamorare tanti clienti che chiedevano di te e solo di te. Ciao Moreno, grazie per tutta la positività che ci hai trasmesso e per l'amore che hai sempre riservato alla tua professione e al nostro territorio. Non ti dimenticherò, non ti dimenticheremo». Anche il sindaco di Pernumia, Marco Montin, ricorda il 64enne con affetto e stima: «Un uomo eccezionale, di gran cuore, sempre con un sorriso cortese per tutti». Il funerale di Moreno sarà celebrato domani pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Pernumia.

L'ENNESIMO LUTTO

Anche la comunità di Trebaseleghe piange l'ennesima vittima del Coronavirus. Ieri in ospedale a Camposampiero si è spento Giuseppe Bottacin, pensionato di 89 anni. Ha festeggiato il suo ultimo compleanno lo scorso 10 gennaio. Vedovo, era nato nel veneziano a Scorzè, per poi costruirsi la sua vita a Trebaseleghe con la famiglia. Per tanti anni un gran lavoratore, amava trascorrere il suo tempo con la figlia, ma in paese spesso lo si vedeva a passeggio con qualche amico storico. Un fisico già debilitato dalle patologie legate ad un'età non più giovanissima, nelle ultime settimane è stato aggredito dal Covid-19 che non gli ha dato scampo nonostante i tentativi dei medici. Giuseppe viveva in via Menotti a Trebaseleghe. Era benvoluto da tutti: persona dal sorriso sempre stampato sul volto, fino a quando le forze l'hanno assistito è sempre stato autonomo e innamorato della vita. Il funerale dell'ottantanovenne è fissato per venerdì pomeriggio alle tre nella chiesa di Trebaseleghe.

Cesare Arcolini

Camilla Bovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

