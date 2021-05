Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CAMMINOCittadella sente profumo di serie A e sogna un posto nella storia, solo sfiorato due anni fa e ora nuovamente a portata di mano. Al traguardo mancano ancora 180 minuti, quelli che vedranno in scena il doppio derby con il Venezia che si preannuncia un vero e proprio concentrato di emozioni. Una sfida solo per cuori forti per la quale arriva la giusta spinta anche da chi ha vissuto le tappe cruciali passate della vita dei granata, in...