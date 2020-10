IL CASO

BORGORICCO Scuola dell'infanzia chiusa dopo che una suora è risultata positiva al coronavirus. La chiusura dell'asilo, struttura paritaria gestita dalla parrocchia, è stata disposta in via precauzionale dalla stessa direttrice e dal parroco don Giovanni Bortignon lunedì, non appena giunto il referto del tampone effettuato dalla religiosa venerdì sera.

Nessuna indicazione certa al momento sui tempi di riapertura, si aspettano le direttive da parte dell'Asl. Intanto tra le famiglie dei bambini iscritti, una novantina, si è creata una certa apprensione. «I genitori e le insegnanti sono giustamente preoccupati afferma il parroco Tutto è stato fatto però secondo la procedura e i protocolli previsti in questi casi per salvaguardare la salute di tutti». Anche oltre i protocolli: infatti, il momento delicato, che segna una costante crescita dei contagi, ha spinto la direzione e lo stesso parroco a chiudere la struttura immediatamente, senza attendere comunicazioni in merito da parte dell'Asl. Una misura assunta in via precauzionale a tutela delle famiglie e dei bambini.

A rassicurare i genitori è anche il fatto che la suora, pur abitando nella struttura che ospita la Scuola dell'infanzia, non svolge funzioni di insegnamento. L'accesso ai locali dell'asilo ha tuttavia fatto propendere per una chiusura preventiva, in attesa di ulteriori e specifiche disposizioni sanitarie.

Fin dalla ripresa delle attività didattiche, a settembre, sono state adottate rigide misure anti covid per garantire la sicurezza sia dei bambini frequentanti, che hanno dai tre ai cinque anni, sia delle insegnanti. Tra queste, misurazione della temperatura dei bimbi prima dell'ingresso, igienizzazione delle mani, cambio delle scarpe e distanziamento tra i diversi gruppi.

Come previsto dal protocollo, è scattato subito il tracciamento delle persone venute a contatto con la religiosa. A partire dalle insegnanti della scuola materna, che sono state tutte sottoposte a tampone, e tutte con esito negativo. Anche per il parroco Don Giovanni Bortignon è scattata in via preventiva la procedura di isolamento, durata per qualche giorno. Fino a ieri, quando è arrivato l'esito del tampone, anche per lui negativo.

Nessuna ripercussione, dunque, sulle funzioni religiose che continueranno come d'abitudine, sia nei giorni feriali che in quelli festivi. Sono, invece, ancora in quarantena precauzionale, in attesa di effettuare gli accertamenti, le altre tre suore che condividono l'alloggio con la religiosa positiva al covid.

Quest'ultima si era sottoposta al tampone venerdì sera, su invito del proprio medico curante, dopo che aveva manifestato nei giorni scorsi febbre e sintomi ricollegabili all'infezione da coronavirus. Dopo la positività del tampone rapido è stata sottoposta ad accertamenti ed esami di approfondimento che hanno confermato l'esito iniziale. Le condizioni di salute della suora sono buone.

Resta, invece, aperto regolarmente l'asilo parrocchiale della frazione di Sant'Eufemia che condivide con il capoluogo il parroco e la dirigente. Sebbene la situazione sia in continua evoluzione, in base agli ultimi dati del bollettino Ulss i casi di positività sul territorio comunale sono attualmente nove. Tutti in isolamento fiduciario e in buone condizioni.

I dati e i casi sono monitorati costantemente, oltre che dalle autorità sanitarie, dal sindaco Alberto Stefani, il quale ha dichiarato che il numero di contagi sul territorio comunale risulta in linea con gli altri comuni della federazione del Camposampierese.

Monia Pasqualetto

