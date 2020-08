Nella tarda mattinata di venerdì una pattuglia della Sezione Volanti in viale Nereo Rocco ha controllato un veicolo parcheggiato e il conducente a bordo, un ragazzo delle Filippine di 32 anni risultato gravato da numerosi precedenti di Polizia in materia di stupefacenti. Gli agenti hanno notato un'asta metallica spuntare dalla sacca portaoggetti dello sportello lato guida e, nel fondo dello stesso, hanno recuperato un punteruolo con il manico ricoperto da spago. L'uomo è stato accompagnato in questura e, non riuscendo a fornire un giustificato motivo per il possesso del materiale in questione, è stato fotosegnalato e indagato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Nel primo pomeriggio, invece, una pattuglia delle Volanti ha controllato in via Bajardi un'auto con a bordo due persone. Il conducente è risultato in possesso di 1,43 grammi di marijuana occultati in un pacchetto di sigarette nel suo marsupio, all'interno di un trolley posto nel bagagliaio. Sono spuntati grazie al fiuto del cane antidroga Tarol. Il 54enne della provincia di Padova è stato segnalato al Prefetto e, oltre al ritiro della patente disposto a suo carico, l'uomo è stato munito di foglio di via obbligatorio da parte del questore di Padova.

