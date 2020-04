Una Pasqua anomala all'ospedale Madre Teresa di Schiavonia, dove non si è mai fermata l'attività di medici e infermieri per curare e salvare i tanti ammalati di Coronavirus ancora ricoverati all'interno della struttura. Ciononostante la festività non è passata inosservata nei reparti. Don Marco Galante, cappellano dell'ospedale, ha fatto il giro delle stanze, opportunamente bardato con tutti i dispositivi di protezione, per portare la benedizione pasquale e un po' di conforto spirituale agli ammalati. I pazienti in buone condizioni di salute sono stati messi in contatto attraverso videochiamata con i propri familiari, per lo scambio degli auguri. Ne sono nati siparietti divertenti e commoventi, che l'Ulss6 ha voluto immortalare e condividere con gli utenti. Un'anziana paziente, nel rivedere dopo tanti giorni il figlio, ha fatto osservazioni sulla sua barba lunga. Un anziano, invece, ha chiesto alla figlia notizie dell'adorata moglie, che sapeva essere rimasta da sola nel giorno di Pasqua. Una ragazza ha invece brindato con i parenti sollevando la bottiglietta d'acqua. A portare auguri e solidarietà al personale e agli ospiti sono arrivati ieri al Madre Teresa anche il Direttore Sanitario Patrizia Benini e il Direttore Generale Domenico Scibetta. Proprio quest'ultimo ha voluto condividere in queste ore una riflessione sulla paura vera, sperimentata in questa emergenza. «Non gode di bella fama né di buona stampa naturalmente, ma la paura sa essere un sentimento sano dall'azione salvifica, quella spinta subitanea che, per metterti al riparo dalla furia del tornado, ti fa prendere il largo e partire. ha scritto il Direttore Scibetta - La paura è difesa. È condanna a non rassegnarti: finisce così che non hai scampo se non il procedere La signora paura è una compagna inevitabile, ma ciascuno può scegliere se diventarne schiavo. O padrone».

Ca.B.

