CITTADELLA «Una sorta di primo giorno di scuola anche se si è cominciato il secondo quadrimestre». A dirlo sono sia i tecnici che gli studenti, quelli che ieri sono rientrati per metà nei cinque istituti superiori di Cittadella, 3500 gli iscritti totali. Coloro che utilizzano i mezzi pubblici hanno sperimentato per la prima volta il nuovo piano trasporti studiato dal Comune con la Polizia locale, Prefettura di Padova, dirigenti scolastici ed aziende di trasporto: Mobilità di Marca e Busitalia Veneto. E' quest'ultima ad avere il maggior numero di corse. Molte, in arrivo ed in partenza, utilizzano da ieri il nuovo ampio spazio del parcheggio est dello stadio Pier Cesare Tombolato in via Verdi. Fermate sono anche in quello lato nord. All'opera cinque agenti della Polizia locale negli incroci, volontari della Protezione civile e dell'Associazione nazionale carabinieri e steward delle aziende di trasporto.

«Ai 13 pullman di norma in uso se ne sono aggiunti 5 alla mattina e 5 al pomeriggio - spiega l'ispettore d'area di Busitalia Veneto Cristian Tonello - Oltre alla nostra flotta di 160 mezzi, anche i vettori privati che hanno dovuto imparare le fermate. Oggi per la prima volta abbiamo potuto verificare quanto programmato da fine dicembre ed il risultato è certamente molto positivo». C'è stato un leggero ritardo in arrivo per due pullman nel tragitto Piazzola sul Brenta-Carmignano di Brenta-Cittadella. Tonello, programma alla mano, indica agli autisti privati la fermata assegnata, stessa cosa per gli studenti in base alla loro destinazione. Azioni fatte con precisione e tempismo, come fosse a dirigere una torre di controllo. «Tempo massimo una settimana, tutti si saranno abituati alle nuove fermate. I mezzi entrano nel parcheggio avendo ampia possibilità di manovra. Gli studenti sono in sicurezza - spiega il coordinatore del Distretto Polizia locale PD1A vice commissario Gledis Sambugaro - li attendono nella fermata prefissata e non rischiano di ammassarsi». Non semplice rispettare il metro di distanza tra compagni. I volontari lo ricordano. Tutti hanno la mascherina indossata correttamente.

Sempre ieri a Cittadella è entrata in vigore la nuova ordinanza comunale, ampiamente pubblicizzata, che ha introdotto nuove condotte per gli studenti, finalizzate ad evitare assembramenti. «In questi primi giorni la nostra sarà un'azione esclusivamente informativa - spiega Sambugaro - Successivamente, nel caso di violazioni, scatterà la sanzione. Confido nella diligenza di tutti».

Michelangelo Cecchetto

