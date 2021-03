Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TESTIMONIANZA/2ALBIGNASEGO «Ho preparato l'apertura della nuova attività finché eravamo in zona gialla, ho inaugurato l'esercizio in zona arancione ed ora lavoro in zona rossa, un continuo cambio in soli 15 giorni».A parlare è Andrea Botton, titolare della Pasticceria Gelateria Santamaria 2.0. Dopo 17 anni di esperienza alla Guizza e 15 a Maserà, Botton arriva a anche a Sant'Agostino di Albignasego, in via Galileo Galilei, seppur con...