Una madre, la sua bimba e la droga tra la coperte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Degli oltre cinque anni trascorsi a dirigere il Commissariato Stanga porto due ricordi, uno professionale e l'altro umano. Il grande spirito di sacrificio e di servizio degli uomini e delle donne che formavano quella squadra e l'immagine di una giovanissima tossicodipendente che spingeva una carrozzina in via Anelli: aveva nascosto la droga appena comprata tra le coperte che avvolgevano la sua bambina. Trasferita a Padova nel gennaio 2004, proveniente da un'altra sede di servizio, sono stata subito assegnata come dirigente al Commissariato...