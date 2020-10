LA GRANDE FESTA

MONSELICE La città di Monselice è entrata nella storia del Giro d'Italia. La 13. tappa dell'edizione 2020 si è infatti conclusa nella Città della Rocca, che ieri ha così vissuto una grande giornata di festa. Fin dalla mattina tantissime persone hanno cominciato ad affollare il centro storico, letteralmente invaso di pubblico a partire dal primo pomeriggio, nell'attesa del primo passaggio della carovana rosa, avvenuto qualche istante dopo le 15. Gremite le piazze, come Piazza San Marco, dove era stato allestito il palco delle autorità, ma pure Campo della Fiera, con il coloratissimo Open Village e il maxi schermo. Poi il pubblico si è spostato nell'area di via San Giacomo e di via Colombo, per la volata finale e l'arrivo nei pressi del centro commerciale Airone, poco dopo le 16.

Non sono mancate le polemiche, soprattutto da parte di qualche esercente che si è visto sanzionare nelle scorse settimane per la movida e che ieri ha quindi puntato il dito contro gli assembramenti lungo le vie della città. Complessivamente, però, l'organizzazione è stata impeccabile. «Abbiamo ricevuto i complimenti del tecnico di gara, che ha definito Monselice una città di tappa perfetta ha commentato entusiasta il sindaco Giorgia Bedin - Ha detto che tutto ha funzionato dal punto di vista organizzativo, a partire da strade e viabilità. È stato un vero piacere sentirselo dire dopo tanto lavoro. Sono orgogliosa di aver mostrato al mondo una città viva, sportiva e attenta alla sicurezza. Tutti hanno indossato regolarmente le mascherine. Insomma, possiamo dirlo: è stato un grande successo. E anche il tempo ci ha dato una mano».

EUFORIA GENERALE

Quello delle mascherine è stato un tema caldo nella giornata di ieri. Anche il Governatore Luca Zaia, presente al momento delle premiazioni e acclamato non meno dei campioni, si è raccomandato con il pubblico sull'utilizzo corretto della mascherina. Rigidissime, del resto, anche sul palco le misure anti-Covid, con le premiazioni avvenute senza contatti. Solo scendendo dal podio i primi tre classificati hanno lanciato gli omaggi floreali tra il pubblico, tra l'euforia generale. Quanto alla viabilità, non si sono verificati intoppi particolari, dato che la chiusura delle strade era stata comunicata con largo anticipo.

A limitare al massimo i disagi, inoltre, è stata l'organizzazione efficientissima che ha subito provveduto a riaprire le strade dopo il passaggio dell'ultimo atleta. L'assessore Stefano Peraro, nel commentare entusiasta «la bellissima giornata di sport a Monselice», ha voluto ringraziare anche il lavoro del Comitato Tappa, che in questi mesi ha collaborato per la risuscita dell'evento. Vanni Tincani, responsabile dell'Area Village e presidente dell'Acd Monselice, ha commentato: «Una cosa del genere a Monselice non si era mai vista. È andato tutto bene, è stata un'emozione incredibile. Prima dell'arrivo del Giro sono passato con i nostri ragazzi in bici sul traguardo e non sono riuscito a trattenere le lacrime. È stato poi emozionante vedere tra i campioni in gara Fabio Mazzucco, che nel 2014 era stato vincitore della prima edizione di Ciao Nicola».

SERVIZIO D'ORDINE

A far funzionare tutto alla perfezione hanno senz'altro contribuito i circa 250 addetti al servizio d'ordine. Per ringraziarli dell'impegno messo a disposizione della città, i commercianti del centro hanno donato loro una sorta di cestino per il pranzo. Ma l'emozione e il lavoro sono stati talmente grandi che molti dei volontari hanno potuto approfittarne solo a manifestazione finita, quando è stato il momento dei festeggiamenti e dell'orgoglio per l'ottima riuscita dell'evento.

