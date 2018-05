UNA FOLLA PADOVA L'urlo che riporta Padova fuori dall'incubo squarcia la dolce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UNA FOLLAPADOVA L'urlo che riporta Padova fuori dall'incubo squarcia la dolce serata di piazza dei Frutti alle 21.20, quando il Padova, sul più classico dei pullman a due piani, imbocca via Oberdan, costeggia palazzo Moroni ed entra in piazza dei Frutti. Lì, il tripudio. Chi non salta vicentino è, Noi siamo in serie B, Tanto già lo so che l'anno prossimo gioco di sabato e l'inno Ma quando torno a Padova scritta dall'editore Guglielmino Travaglia Zanibon, morto nei giorni scorsi - cantati senza soluzione di continuità e all'unisono dagli...