Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA COMUNITÀPADOVA Nel punto esatto dove Dorjana è caduto a terra, colpita a morte dall'anziano padre, è stata realizzata una croce sul ghiaino che può essere vista anche al buio, dalla strada. Accanto al segno cristiano una candela accesa e dei fiori: due rose rosse posate a terra, mazzetti di fiori e una pianta sbocciata. I fiori che tanto amava la donna, come la sua casa, e la sua famiglia. A portare uno di questi pensieri in via Palù,...