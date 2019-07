Una casa per gli studenti con duecento posti letto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPADOVA L'immobile era sfitto da anni. Completamente abbandonato dopo il trasloco di Banca Intesa. Undici piani, in una zona centrale e di prestigio, a due passi dagli Scrovegni, lasciati nel degrado. Ma a rigenerare il sito ha provveduto adesso un progetto di grande valenza sociale, visto che è finalizzato a incrementare l'attuale offerta abitativa destinata agli studenti. Il cantiere è giunto ormai alla fase conclusiva e quindi, a partire dall'inizio del prossimo anno accademico, in via Delù al civico 2 sarà disponibile un...