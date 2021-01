L'ISTITUTO

VO' Scienza, salute e il Comune di Vo': tre realtà che da quasi un anno continuano a intrecciarsi nella prima zona rossa del Veneto. La scuola elementare Guido Negri, famosa per aver ospitato gli screening di massa alla popolazione nei mesi critici dell'emergenza Covid, ha deciso di sperimentare sui tavoli della mensa un prodotto innovativo ed ecosostenibile per la sanificazione degli ambienti. Si tratta di una vernice a base vegetale che utilizza una molecola estratta da un lichene per inibire virus e batteri, impedendo loro di proliferare.

Con un'efficacia garantita di tre anni sulle superfici a cui viene applicata e il vantaggio di non doverle più igienizzare con i prodotti chimici. L'innovativo brevetto appartiene all'azienda tedesca Vestatis. Il prodotto è stato battezzato Natural Protective Shield perché è uno scudo ad azione naturale che mette al riparo le superfici dal rischio di contaminazione microbiologica e dalla possibilità di trasmettere all'uomo agenti infettivi.

Il preside Alfonso D'Ambrosio ne è venuto a conoscenza a dicembre, grazie a un articolo apparso su Focus e, da pioniere qual è, ha deciso di sperimentarla nella mensa della scuola elementare. Ieri mattina l'azienda ha provveduto gratuitamente al trattamento, che altrimenti ha un costo di circa 70 euro al metro quadro. Ieri erano presenti, oltre al dirigente scolastico, anche il sindaco Giuliano Martini e il senatore leghista Mario Pittoni, referente Scuola per il Carroccio nonché membro della Commissione istruzione di Palazzo Madama. La soluzione è stata applicata sui banchi del refettorio, creando una pellicola invisibile. Da lunedì gli alunni potranno mangiare su una superficie a prova di virus, microbi e batteri.

«Già dopo 24 ore dall'asciugatura, la carica microbica viene abbattuta del 90 per cento» spiega Giorgio Cerana, managing director dell'azienda. Vale anche per il Covid-19? I test sono ancora in corso.

A illustrare nel dettaglio il funzionamento della soluzione è il tecnico Emanuele Guerra: «La molecola vegetale che estraiamo viene inserita in una matrice a base di acqua e solvente. I puntini di polvere si ramificano poi in cristalli». Con un processo di tipo meccanico, le spine bucano la membrana cellulare dei microrganismi ogniqualvolta si depositano sulla superficie, garantendo un risparmio in fase di pulizia, che giova anche all'ambiente: niente più igienizzanti chimici. «È un contrasto efficace all'azione di tanti virus e batteri» commenta il sindaco, orgoglioso che Vo' sia ancora una volta apripista nella sperimentazione. Il preside sorride: «Riduciamo l'impatto ambientale e proseguiamo sulla strada della ricerca scientifica».

