L'INIZIATIVA

PADOVA Un volantino interattivo dove inquadrando un QR Code si può conoscere la storia di avvocate e avvocati, artisti e politici arrestati in Turchia per aver difeso i diritti umani. L'assessorato alla Pace e ai diritti umani del Comune di Padova, insieme con i Giuristi democratici e l'Ordine degli avvocati di Padova, ha presentato ieri in tribunale il progetto che porta la firma del fumettista web designer Claudio Calia. Presente all'evento anche l'avvocato Leonardo Bruni Presidente dei Giuristi Democratici di Padova. Nel volantino ci sono i disegni dei volti dei protagonisti delle battaglie per la libertà, con i loro nomi e il codice, che si connette al sito web dei giuristi democratici in cui si raccontano le battaglie di giustizia e libertà di ogni protagonista. «Padova sta dando il suo contributo di solidarietà a queste persone - ha spiegato l'assessora alla Pace Francesca Benciolini - il volantino verrà distribuito in tutte le occasioni in cui si parlerà di cooperazione e diritti umani». «Siamo molto orgogliosi di questo progetto - spiega il presidente dell'ordine degli avvocati di Padova Leonardo Arnau - in molte occasioni anche noi qui a Padova abbiamo dato voce alle persone oppresse dai regimi totalitari e continueremo a farlo». A coordinare il progetto l'avvocata padovana Aurora d'Agostino: «La violazione di questi diritti umani sembra lontano da noi e ce ne occupiamo sempre poco. Invece riguarda tutti e questo volantino spero aiuti a divulgare un tema così importante e sensibile. È incredibile come in Turchia venga perseguitata una cantante, è una degli otto personaggi pubblicati sul volantino, solo perchè ha insegnato a cantare ad alcuni bambini in lingua curda».

M.A.

