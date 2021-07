Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAPADOVA Da casa sua al mare, e ritorno, respirando a pieni polmoni il profumo della rinascita. Quella rinascita che ha vissuto lui, colpito due anni fa da un sarcoma, preso in cura all'Istituto Oncologico Veneto di Padova, sottoposto a intervento chirurgico, radioterapia, e oggi guarito. Lorenzo Rama, 22 anni, originario di Dueville, percorrerà 250 chilometri in bicicletta in un viaggio del cuore e nel cuore del Veneto, toccando...