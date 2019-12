Un piano da tre milioni per sostenere il rientro dei cervelli veneti in fuga

Tre milioni di euro, 14 progetti finanziati, tremila destinatari coinvolti, 55 borse di rientro per favorire la mobilità e 30 borse territoriali pagate per sostenere la permanenza dei cervelli di rientro: sono i numeri del programma Inn-Veneto: cervelli che rientrano per il Veneto del futuro, che la Regione Veneto ha promosso lo scorso anno con l'obiettivo di attirare professionalità ed eccellenze di ritorno e promuovere la circolarità delle intelligenze e delle idee.

Sul progetto è intervenuta Elena Donazzan, assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro: «La Regione Veneto, in collaborazione con il sistema universitario veneto e gli enti di formazione, utilizza da tempo la leva dei fondi Fse per promuovere la circolarità dei cervelli e talenti e fare del Veneto una terra attrattiva per nuovi progetti e intelligenze provenienti da altri territori. Il Veneto non deve temere la fuga dei cervelli, ma imparare a favorire scambi e reciprocità tra i nostri centri di eccellenza del mondo produttivo e accademico, e quelli di altre regioni e di altri paesi».

Gli esiti del programma verranno presentati mercoledì 18 dicembre a Venezia, nella sede della Fondazione Querini-Stampalia.

