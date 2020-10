LA SITUAZIONE

PADOVA Settemila tamponi negli ultimi tre giorni. Bambini, ragazzi, insegnanti, viaggiatori di rientro e contatti stretti di pazienti positivi. È uno tsunami di richieste quello che ha travolto l'Ulss 6 Euganea questa settimana, costringendo la direzione generale a mettere in campo un piano d'emergenza per reggere l'urto. Il numero è in costante crescita da quando sono ripartite le scuole ma la vera escalation si è verificata negli ultimi giorni. Lo dimostrano i dati dell'Ulss 6, ma bisogna considerare che a Padova i tamponi vengono effettuati anche dall'Azienda ospedaliera universitaria al reparto di Malattie Infettive, al centro prelievi di via San Massimo e nei due nuovi container davanti al pronto soccorso pediatrico.

I NUMERI

Se analizziamo i numeri dell'Ulss 6 in tutta la provincia, la prima cosa da evidenziare è che le richieste sono triplicate nel giro di una settimana mettendo a serio rischio la tenuta del sistema. Una delle cause è l'ondata di tamponi prescritti dai pediatri per tutti quei bambini che presentano tosse, mal di gola o altri malesseri. «Non possiamo sapere se si tratta di un semplice raffreddore o Covid» spiegano i medici. Martedì sono stati fatti 2.472 tamponi di cui 1.049 a bambini. Mercoledì 2.598 di cui 924 a minori. Ieri tutto è filato liscio, con l'aumento delle linee produttive, personale infermieristico dirottato dove c'era più richiesta e impiego di medici Usca (Unità speciali di continuità assistenziale). I tamponi eseguiti sono stati comunque tantissimi, più di 1.500, ma le azioni adottate in emergenza hanno dato rapidamente i loro frutti. Di fronte ad un fiume in piena di accessi liberi e quindi non programmabili (di vincolante c'è solo l'impegnativa del pediatra), l'Ulss fa sapere che «sono state riviste le modalità di accesso, riallocati gli spazi, allestite sale d'attesa, agevolati i percorsi, ottimizzate le risorse umane. La macchina è stata adeguata immettendo scorte di carburante».

LE RISPOSTE

Il Distretto di Padova di via Temanza lavora molto con le classi delle scuole (ieri i tamponi totali eseguiti sono stati 366, di cui 140 a bambini) mentre oggi aprirà un secondo punto nel centro sociosanitario. Nella sede distrettuale di Camposampiero ieri è stato aperto un secondo percorso, con box dedicati ai bambini, ed è stato prolungato l'orario: non-stop dalle 7.30 alle 16 (prima era 7.30-14). Nessun problema particolare segnalato a Cittadella. Complessivamente nell'Alta Padovana ieri sono state tamponate 529 persone, tra cui 332 minori.

Nell'ex ospedale di Monselice martedì si era verificata una situazione critica e gli accessi erano stati 300 a fronte di una media di 120, ma già a metà mattinata era stato allestito un secondo drive-in e ieri il personale ha fatto fronte a 249 accessi di cui 180 bambini. A Este c'è un ambulatorio tamponi (esclusivamente su prenotazione) per controlli. Ai Colli di Brusegana si accede solo su prenotazione, così come a Selvazzano. Il Distretto Rubano si è dotato di due percorsi, pronti a diventare tre nelle fasce di maggior afflusso di bambini (ieri un centinaio, il doppio comprese le altre categorie). Situazione sotto controllo anche nel distretto di Voltabarozzo-Piove di Sacco: 200 tamponi giornalieri, la metà a bambini.

L'IMPEGNO

«Abbiamo fatto fronte all'emergenza in tempi rapidi - sottolinea il dg Domenico Scibetta - Noi governiamo la risposta, non la richiesta di tamponi pediatrici, e lo facciamo mettendo in campo flessibilità organizzativa e tempestività d'azione che risultano strategie vincenti, spingendo sulla capacità di essere duttili ed elastici. Voglio ringraziare dipendenti e collaboratori che, in questi giorni, hanno dato prova di grande spirito di squadra, senso del dovere e, appunto, flessibilità».

Ieri in provincia sono stati registrati 23 nuovi contagi, il totale dei positivi è a quota 559. Intanto la prevenzione riguarda anche le forze dell'ordine. Sicuri Per La Tua Sicurezza è l'iniziativa che coinvolge i carabinieri attraverso la Fondazione Ania. È stata avviata una campagna di test sierologici che fino al 6 ottobre si svolgeranno al Comando Legione di Padova.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

